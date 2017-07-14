Маккейн призвал Сенат США принять жесткие санкции против РФ и предоставить Украине летальное оружие

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что Конгресс должен принять жесткий законопроект по усилению санкций в отношении РФ, чтобы президент России Владимир Путин заплатил за агрессию в отношении США и Украины.

Речь Маккейна в Сенате США опубликовал в Facebook Chastime.

"Нам нужно начать отвечать на акты агрессии, уже совершенные Россией. Вот почему так важно, чтобы Палата представителей продвинула сильный законопроект по поводу антироссийских санкций, который уже утвердил Сенат в соотношении 98 против двух. Путину уже давно пора заплатить значительную цену за его нападение на американскую демократию", – отметил он.

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Сенатор добавил, что США должны разработать четкую политику по поводу реакции на любую агрессию в будущем с использованием "американских дипломатических, военных, разведывательных и экономических способов.

"Мы должны продолжать восстанавливать обычное военное сдерживание в Европе", – подчеркнул он.

По словам Маккейна, США должны усилить возможности своей группировки в Европе и продолжать помогать своим союзникам.

"В том числе мы должны предоставить Украине оборонительное летальное оружие, в котором она нуждается и которого она заслуживает. Мы должны оставить открытыми двери НАТО для тех стран, которые готовы делать все необходимое для присоединения к Альянсу", – подытожил сенатор.