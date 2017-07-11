Администрация Трампа поддерживает введение новых санкций против РФ

Белый дом поддерживает введение новых экономических санкций в отношении России и Ирана, однако этот законопроект, который сейчас рассматривается в Конгрессе США, недопустимо сдерживает полномочия президента.

Об этом пишет The Washington Post.

Как заявил директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт, администрация Дональда Трампа поддерживает новые санкции, но возражает против той части законопроекта, которая наделяет Конгресс гораздо более значительными полномочиями в определении политики санкций в отношении РФ. Если Дональд Трамп попытается смягчить или отменить санкции против Москвы, согласно законопроекту, потребуется голосование Конгресса.

"Мы обеспокоены тем, что законопроект, как мы считаем, создает необычный прецедент делегирования внешней политики 535 членам Конгресса. Он не содержит в себе исключений, касающихся вопросов национальной безопасности, которые всегда были частью санкций в прошлом", - сказал Шорт.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня Сенат принял законопроект о новых санкциях против Ирана и России. Законопроект вводит ограничения против лиц и организаций, которые способствуют кибератакам, а также стоят за предоставлением вооружений правительству Сирии. Санкции могут повлиять на горнодобывающий, металлургический, судоходный и другие секторы российской экономики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос санкций не обсуждался.