Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто: депутаты не проголосовали за его продление до 22.00
20:31, 13 июля 2017Политика
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Депутаты с помощью рейтингового голосования пытались определиться, какая из реформ - медицинская, образовательная или законопроект о кибербезопасности, являются важнейшими, чтобы рассмотреть соответствующие вопросы сегодня.
Депутаты не согласились продлить заседание до 22.00 / фото УНИАН
Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим депутаты еще раз голосовали за продление заседания до 22.00, но это предложение не было поддержано: «за» проголосовали только 168 депутатов (при необходимых минимум 226 - УНИАН).
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Также депутаты с помощью рейтингового голосования пытались определиться, какая из реформ - медицинская, образовательная или законопроект о кибербезопасности, являются важнейшими, чтобы рассмотреть соответствующие вопросы сегодня.
Так, за рассмотрение законопроектов по образовательной реформе проголосовали 176 депутатов, медицинской - 173, по кибербезопасности - 180.
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