Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто: депутаты не проголосовали за его продление до 22.00

Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим депутаты еще раз голосовали за продление заседания до 22.00, но это предложение не было поддержано: «за» проголосовали только 168 депутатов (при необходимых минимум 226 - УНИАН).

Читайте такжеРада дала согласие на задержание и арест Добкина

Также депутаты с помощью рейтингового голосования пытались определиться, какая из реформ - медицинская, образовательная или законопроект о кибербезопасности, являются важнейшими, чтобы рассмотреть соответствующие вопросы сегодня.

Так, за рассмотрение законопроектов по образовательной реформе проголосовали 176 депутатов, медицинской - 173, по кибербезопасности - 180.