Регламентный комитет считает недостаточно мотивированными представления о задержании и аресте Добкина

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента принял заключение о мотивированности представления Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с народного депутата Михаила Добкина (фракция "Оппозиционный блок"), но недостаточной мотивированности о возможности его задержания и ареста.

Читайте такжеЛуценко заявляет, что в представлениях на Добкина нет политикиКак передает корреспондент УНИАН, в заключении комитета отмечается, что представление о предоставлении согласия на привлечение Добкина к уголовной ответственности "является достаточным с точки зрения предоставленных материалов, законным и мотивированным, поскольку инициировано и представлено надлежащим субъектом представления".

Отмечается, что представление "имеет определенные недостатки в части обоснования".

Это заключение комитета направляется председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

В то же время комитет признал "недостаточно мотивированным" представление о предоставлении согласия на задержание и на избрание в отношении Добкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста). Представление признано "законным, поскольку инициировано и представлено надлежащим субъектом представления, но недостаточно мотивированным и обоснованным".

Эти заключения комитета также направляются председателю ВР.

За каждое из трех представлений проголосовали единогласно все присутствующие члены комитета, кроме народного депутата Михаила Папиева (фракция "Оппозиционный блок"), который воздержался при голосовании, объясняя это наличием "конфликта интересов", то есть пребыванием в одной фракции.