Луценко: дело Добкина очень похоже на дело Довгого

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что дело народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина очень похоже на дело депутата от группы «Воля народа» Олеся Довгого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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«Все материалы готовы. Это дело очень похоже с делом Довгого. Только есть одна особенность, потому что секретарь одного из советов обвиняется в злоупотреблении из-за нарушения регламента, но он, тем не менее, не имеет права не подписать решение, а вот председатель городского совета имеет право не подписывать решения, если уверен в его незаконности», - сказал Луценко.

Однако, отметил он, в прошлом председатель Харьковского городского совета Добкин и секретарь горсовета Геннадий Кернес «вдвоем, в сговоре с другими лицами, провели такое решение, а затем подписали соответствующие документы, из-за чего так называемые кооперативники получили десятки гектаров земли города Харькова».

«Не только в пользование, но и в собственность бесплатно», - сказал генеральный прокурор.

Как сообщал УНИАН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что 19 июня направил генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие депутатской неприкосновенности с Довгого в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного выделения участков в Киеве в 2007-2009 годах.

21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, совершенным в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков в заказнике "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га.

Довгий отвергает все обвинения.

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11 июля Верховная Рада лишила Довгого депутатской неприкосновенности.

Представление на Добкина, внесенное в парламент 29 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрит 12 июля.

В действиях Добкина усматриваются признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.