Луценко: у ГПУ есть достаточно доказательств для поддержки представления на Добкина

Генеральный прокурор Юрий Луценко убежден, что у ГПУ есть достаточно доказательств в отношении Михаила Добкина ("Оппозиционный блок"), чтобы парламент поддержал представление о привлечении депутата к уголовной ответственности.

Читайте такжеРегламентный комитет ВР рассматривает снятие неприкосновенности с Добкина (онлайн)Об этом он заявил сегодня журналистам перед началом заседания Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

«Если сейчас комитет рассмотрит представление и внесет свое решение председателю ВР, я надеюсь, что завтра мы можем этот вопрос рассмотреть. Я абсолютно убежден в том, что мы имеем достаточно доказательств, чтобы парламент принял решение по всем трем представлениям - привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест. Как пройдет голосование в зале - мне трудно спрогнозировать. Тем не менее, думаю, что большинство депутатов отдадут голоса в поддержку снятия депутатской неприкосновенности с господина Добкина», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, представление в отношении Добкина было внесено в парламент 29 июня.

Прокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.