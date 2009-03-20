В минфине пожаловались, мол экономят так, что и на люстры не хватает

После смены руководства Министерства финансов Украины в декабре 2007 года, когда министром был назначен Виктор ПИНЗЕНИК, ведомство не использовало средств по таким статьям материально-технического обеспечения, как приобретение мебели, автомобилей и дорогих люстр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК сегодня на пресс-конференции.

"С декабря 2007 года никакой люстры, никакой мебели мы не покупали. Мы так экономим, что и купить не могли. Покупали ли люстры до 2007 года, я не знаю", – сказал В.МАТВИЙЧУК.

По его информации, в 2008 году Минфин израсходовал на достройку одного из своих зданий в Киеве 30 млн. грн. Эти средства были направлены, в частности, на оборудование здания системами вентиляции и защиты от обледенения.

Как сообщал УНИАН, 17 марта т.г. председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО заявил о выявлении нарушений во время аудита использования средств Министерством финансов Украины на строительство и обустройство нового здания ведомства. «Там одна люстра стоит больше, чем весь зеркальный зал Версаля», – сказал В.СИМОНЕНКО.

Пресс-служба Минфина обратилась к В.СИМОНЕНКО с просьбой опровергнуть это сообщение. «Если господин СИМОНЕНКО имел в виду, что такие расходы осуществлены прежним руководством Минфина, то просим его сделать соответствующее заявление в средствах массовой информации», – указывалось в сообщении пресс-службы.