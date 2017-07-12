Посол рассказал, когда Украина начнет диалог с НАТО о присоединении к Плану действий относительно членства

Украина скоро начнет диалог с НАТО по поводу получения приглашения к Плану действий относительно членства (ПДЧ). Об этом рассказал новый глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, пишет «Европейская правда».

При этом Пристайко подчеркнул, что Киев не хочет отправлять обращение относительно присоединения к ПДЧ до того времени, когда альянс будет готов удовлетворить его.

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"Мы не хотели бы просить то, что союзники не могут предложить. Но я, как посол, получил задание: мы должны начать диалог о том, каким образом спокойно и дипломатично Украина получит приглашение к ПДЧ. Уверен, он начнется уже в ближайшее время" - заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, Запад не готов идти на силовой конфликт с Россией ради того, чтобы вернуть Крым под контроль Украины. Об этом заявил заместитель председателя Европарламента, депутат от Свободной демократической партии Германии Александер Граф Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff). В то же время политик подтвердил позицию западных стран в отношении непризнания аннексии Крыма Россией, которая, по его словам, была "абсолютно и однозначно противозаконной".