Ющенко просит Медведько проверить, правду ли говорит Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Генеральную прокуратуру проверить возможность причастности Министерства внутренних дел к нападению на палаточный городок гражданской инициативы «Долой всех» на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом идет речь в письме В.ЮЩЕНКО на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, сообщает пресс-служба Президента.

Генпрокурор должен лично проинформировать Президента Украины о результатах проверки в десятидневный срок.

Как сообщали некоторые СМИ со ссылкой на пресс-службу гражданской инициативы "Долой всех!", сегодня в 5 часов утра около сотни человек в одинаковом камуфляже при содействии милиции напали на палаточный городок этой гражданской инициативы на Майдане Незалежности в Киеве.

По информации пресс-службы, в результате погрома избиты активисты, которые находились на палатках, и разрушены палатки.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не причастна к сносу палаточного городка.