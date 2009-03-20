Ющенко нажаловался КС на антикризисный закон

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд относительно конституционности отдельных положений Закона №639-VI «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (в редакции закона от 4 февраля 2009 года №922-VI).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО отмечает, что пунктом 11 раздела III «Заключительных положений» данного закона установлен порядок и особенности поддержки Национальным банком Украины ликвидности коммерческих банков, которыми предоставлены кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям, через соответствующие инструменты рефинансирования (в том числе при предоставлении стабилизационного кредита), согласно которым договор о поддержке ликвидности заключается с учетом того, что задолженность заемщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей считается добровольно пролонгированной банком (подпункт «а» пункта 11, пункт 11.3), стоимость залога (при его наличии) по пролонгированному кредитному договору не переоценивается в сторону уменьшения (подпункт «б» пункта 11.1).

Президент замечает, что обеспечение стабильности денежной единицы является основной функцией НБУ, который является центральным банком государства, особым центральным органом государственного управления, юридический статус, задача, функции, полномочия и принципы организации которого определяются Конституцией, Законом «О Национальном банке Украины» и другими законами Украины (часть вторая статьи 99 Конституции Украины, статья 2 Закона Украины «О Национальном банке Украины»). Нацбанк определяет и проводит денежно-кредитную политику в соответствии с разработанными Советом НБУ основными принципами денежно-кредитной политики (часть первая статьи 100 Конституции Украины, пункт 1 статьи 7 Закона «О Национальном банке Украины»). При этом Закон «О Национальном банке Украины» определяет денежно-кредитную политику как комплекс мероприятий в сфере денежного обращения и кредита, направленных, в частности, на обеспечение стабильности денежной единицы Украины (абзац девятый статья 1), что в соответствии с Конституцией является основной функцией НБУ (часть первая статьи 6), устанавливает, что Нацбанк выступает кредитором последней инстанции для банков и организует систему рефинансирования, через которую осуществляется регулирование объема денежной массы, которая является одним из основных экономических средств и методов денежно-кредитной политики (пункт 3 статьи 7, статья 25), и предусматривает гарантии невмешательства органов законодательной и исполнительной власти или их должностных лиц в выполнение функций и полномочий Совета Нацбанка или правления Нацбанка Украины иначе, как в пределах, определенных данным законом (статья 53).

Как заметил Конституционный Суд в своем решении от 26 февраля 2009 года №6-рп/2009, Конституция определила правовой статус Национального банка как центрального банка государства, основной функцией которого является обеспечение стабильности денежной единицы Украины (статья 99). Особенность юридического статуса НБУ заключается в том, что, с одной стороны, он имеет публично-правовой статус особого центрального органа государственного управления, самостоятельного в своей деятельности от органов государственной власти (статьи 6, 7, 24, 25, 53 Закона «О Национальном банке Украины» от 20 мая 1999 года №679-ХІV), а с другой - гражданско-правовой статус как юридического лица, имеющего обособленное имущество, которое является объектом права государственной собственности и находится в его полном хозяйственном ведении, и может совершать определенные гражданско-правовые полномочия с коммерческими банками, государством (статье 4, 29, 31, 42 закона).

С целью обеспечения самостоятельности в проведении единой денежно-кредитной политики закон не допускает вмешательства органов законодательной и исполнительной власти или их должностных лиц в выполнение функций и полномочий НБУ иначе, как в пределах, определенных Законом «О Национальном банке Украины» (статья 53).

Правовая позиция относительно обеспечения гарантий невмешательства в деятельность НБУ, в выполнение им функций и полномочий выражена Конституционным Судом и в решении от 5 марта 2003 года №5-рп/2003 в деле об обращении народных депутатов Украины к Нацбанку.

Исходя из этого, внедряемые пунктом 11 раздела III «Заключительные положения» Закона «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» порядок и особенности поддержки Нацбанком ликвидности коммерческих банков, которыми предоставлены кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям, через соответствующие инструменты рефинансирования (в том числе предоставления стабилизационного кредита) не отвечают определенному Конституцией правовому статусу Национального банка и определенным таким статусом гарантиям его самостоятельности в проведении денежно-кредитной политики.

К тому же, отмечает В.ЮЩЕНКО, оспариваемые положения закона, которые обязывают банки, имеющие в составе кредитного портфеля задолженность заемщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей, добровольно пролонгировать задолженность таким заемщикам, являются фактическим распоряжением кредитными ресурсами банков, вмешательством вопреки статье 41 Конституции в реализацию банками полномочий владельца имущества, лишают эти банки экономической независимости, которая заключается, в частности, в праве самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, находящемся в их собственности (статья 5 Закона «О банках и банковской деятельности»).

Оспариваемые положения закона также не согласовываются с конституционными принципами защиты государством прав всех субъектов права собственности и ведения хозяйства, их равенства перед законом (часть четвертая статьи 13 Конституции Украины).

Кроме того, отмечает Президент, пунктом 12 раздела III «Заключительных положений» Закона «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» установлен запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2010 года.

В связи с этим следует отметить, что Земельным кодексом Украины до вступления в силу законами о государственном земельном кадастре и о рынке земель внедрен мораторий на куплю-продажу, другое отчуждение только земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности (кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд), земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев) (пункт 15 раздела X «Переходные положения» кодекса).

Таким образом, предусмотренный оспариваемым пунктом 12 закона запрет на продаж всех земель сельскохозяйственного назначения задевает более широкий круг общественных отношений, нежели мораторий на отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения, установленный Земельным кодексом.

Согласно правовой позиции, выраженной КС в решении от 11 октября 2005 года №8-рп/2005 в деле об уровне пенсии и ежемесячного пожизненного денежного содержания, «содержание прав и свобод человека - это условия и средства, которые определяют материальные и духовные возможности человека, необходимые для удовлетворения потребностей его существования и развития. Объем прав человека - это количественные показатели соответствующих возможностей, которые характеризуют его множественность, величину, интенсивность и степень проявления и выражены в определенных единицах измерения. Сужение содержания прав и свобод означает уменьшение признаков, содержательных характеристик возможностей человека, которые выражаются соответствующими правами и свободами, то есть качественных характеристик права. Сужение объема прав и свобод - это уменьшение круга субъектов, размера территории, времени, размера или количества благ или любых других количественно измеряемых показателей использования прав и свобод, то есть их количественной характеристики», напоминает В.ЮЩЕНКО.

Следовательно, установление нормой закона, о которой идет речь, моратория на продажу всех земель сельскохозяйственного назначения сужает объем существующего права граждан распоряжаться своей собственностью - земельным участком сельскохозяйственного назначения, которое у него существовало при действии моратория, установленного пунктом 15 раздела X «Переходных положений» Земельного кодекса. Это не отвечает части третьей статьи 22 Конституции Украины, согласно которой при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

По мнению Президента, введение моратория на продажу всех земель сельскохозяйственного назначения является нарушением приведенных норм части четвертой статьи 13, части второй статьи 14, части первой статьи 41 Конституции.

Кроме того, внедрение данного моратория является нарушениям и предписания статьи 64 Конституции Украины, согласно которому конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией, установление отдельных ограничений прав (в частности, предусмотренных статьей 41 Основного Закона) допускается в условиях военного или чрезвычайного положения (часть вторая).

Для участия в конституционном производстве по данному представлению уполномочен заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента Украины в КС Марина СТАВНИЙЧУК, директор юридического департамента Национального банка Украины В.НОВИКОВ и руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.