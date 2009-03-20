У Ющенко настаивают, что БЮТ участвовал в выборах на Тернопольщине

Заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК констатирует, что выборы в Тернопольский областной совет прошли в спокойной атмосфере, и избиратели имели возможность принять в них участие.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

При этом М.СТАВНИЙЧУК отметила, что в выборах приняли участие все политические партии и блоки, которые были включены в избирательные бюллетени.

«Что касается самих результатов выборов, все политические силы, включенные в бюллетени, принимали участие в них. И Блок Юлии Тимошенко также принимал участие в голосовании», – сказала М.СТАВНИЙЧУК.

В то же время, по ее словам, на выборах большинство субъектов, принимавшие участие в голосовании, не делегировали на выборы своих наблюдателей. «Возможно, поэтому сегодня достаточно удобно говорить о том, что голосование не состоялось», - допустила М.СТАВНИЙЧУК.

Демократичность проведенных выборов она дополнительно аргументировала тем, что Комитет избирателей Украины не выразил серьезных замечаний как к процессу голосования, так и к подсчету результатов. «Тревожит то, что после установления результатов мы снова имеем судебные игры, которые уже не раз использовались в качестве технологии срыва подсчета голосов, установления результатов выборов», - сказала она.

Анализируя эту ситуацию, М.СТАВНИЙЧУК отметила, что честность избирательного процесса является общей ответственностью как избирателей, так и кандидатов на избранные должности. Это может быть обеспечено путем делегирования на избирательные участки наблюдателей, участие представителей политических партий и блоков в работе избирательных комиссий, а также совершенствование законодательства.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта. 17 марта вечером ТИК подписала протокол по результатам обработки 100% бюллетеней.

Результаты выборов в Тернопольский облсовет утром 18 марта были обнародованы в “Новій Тернопільській газеті”.

В то же время того же 18 марта Окружной админсуд Киева удовлетворил иск депутата Тернопольского областного совета Владимира БОЙКО к ЦИК, запретив Тернопольской областной ТИК официально публиковать результаты внеочередных выборов в облсовет.

Между тем 19 марта уже состоялось первое пленарное заседание новоизбранного Тернопольского областного совета, созванное областной территориальной избирательной комиссией.

В новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5.