Криль подозревает, что засекречивать цифры Тимошенко научили коммунисты

Лидер партии “Единый центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ обвиняет премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в попытке взять под свой личный контроль Государственный комитет статистики и Государственное казначейство Украины.

Об этом идет речь в его заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии.

«Месяц назад Ю.ТИМОШЕНКО запретила Госкомстату печатать экономическую статистику в месячном формате. Вчера Госказначейство прекратило еженедельное обнародование информации о налоговых платежах в бюджет. Вероятно, премьер хочет превратить эти структуры в отделы пресс-службы своей политической силы, чтобы в ручном режиме контролировать, какие экономические показатели обнародовать, а какие – нет», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя информацию о том, что правительство снова засекретило оперативные данные о ситуации в экономике.

По словам депутата, практика засекречивания экономических показателей характерна для тоталитарных обществ. «Все хорошо помнят времена застоя, когда представители власти рапортовали лишь о перевыполнении и новых достижениях. В то же время теневая экономика, коррупция и хищения государственного имущества уничтожали хозяйство страны изнутри. Режим ТИМОШЕНКО имеет очень много общего с этим «светлым» прошлым. Неужели на нее так повлияли ее нынешние партнеры-коммунисты?», - спросил И.КРИЛЬ.

«Понятно, Ю.ТИМОШЕНКО есть что скрывать, но нельзя делать экономику государства заложницей собственного имиджа, – отметил лидер “Единого центра”. – Засекречивание экономической статистики – это падение уровня доверия инвесторов к стране, невозможность предпринимателям прогнозировать развитие собственного бизнеса, тенизация государственного сектора экономики и, как результат, экономические потери для страны».

И.КРИЛЬ считает, что главный вывод, который напрашивается из засекречивания статистики правительством: экономика страны в ужасном состоянии, и Кабмин не знает, что делать дальше. «Правительство, которое не умеет бороться с кризисом и боится говорить правду собственному народу, – очень дорогое удовольствие в условиях кризиса», - подчеркнул И.КРИЛЬ.