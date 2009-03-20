Frankfurter Rundschau: украинский народ сыт по горло киевскими спектаклями

Региональные выборы в Тернопольской области Украины - тема материала, публикуемого сегодня в Frankfurter Rundschau . Данные выборы примечательны тем, что на них сокрушительное поражение потерпела партия премьер-министра Юлии Тимошенко. Победу же одержала партия "Свобода" молодого политика Олега Тянибока, который известен, главным образом, ультранационалистическими и антисемитскими высказываниями.

Недовольство украинцев своими столичными политиками известно, пишет корреспондент издания Кнут Корн. Согласно опросам, рейтинги популярности премьер-министра Тимошенко и президента Виктора Ющенко упали ниже 10%. Однако, "несмотря на экономический кризис, они продолжают свою частную войну и блокируют крайне необходимые реформы". Сейчас в Тернополе украинский народ впервые показал, что "сыт по горло киевскими спектаклями".

Тревогу у автора публикации вызывает тот факт, что поведение героев "оранжевой революции" отрицательно сказывается на отношении населения к демократии, ведь еще в начале года в ходе одного из опросов подавляющее большинство граждан высказалось за "сильную руку", которая выведет государство из кризиса.

Инопресса