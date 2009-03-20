Frankfurter Rundschau: украинский народ сыт по горло киевскими спектаклями
Правые радикалы побеждают
|Олег Тягнибок
Недовольство украинцев своими столичными политиками известно, пишет корреспондент издания Кнут Корн. Согласно опросам, рейтинги популярности премьер-министра Тимошенко и президента Виктора Ющенко упали ниже 10%. Однако, "несмотря на экономический кризис, они продолжают свою частную войну и блокируют крайне необходимые реформы". Сейчас в Тернополе украинский народ впервые показал, что "сыт по горло киевскими спектаклями".
Тревогу у автора публикации вызывает тот факт, что поведение героев "оранжевой революции" отрицательно сказывается на отношении населения к демократии, ведь еще в начале года в ходе одного из опросов подавляющее большинство граждан высказалось за "сильную руку", которая выведет государство из кризиса.