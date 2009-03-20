Ющенко могуть выгнать из Нашей Украины?

Политолог Игорь ЖДАНОВ допускает теоретическую возможность исключения Президента Украины, лидера партии “Народный Союз Наша Украина” Виктора ЮЩЕНКО из рядов НСНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Политолог напомнил, что вчера Президент заявил о необходимости кардинальных изменений в партии НСНУ. “Я думаю, это не будет игра в одни ворота”, - сказал И.ЖДАНОВ.

Он заявил, что у оппонентов Президента есть серьезная поддержка внутри партии, и просто так переформатировать партию В.ЮЩЕНКО не удастся.

По мнению политолога, “нас ожидают серьезные бои в партии уже на следующей неделе”. Он отметил, что “просто так ничего не удастся сделать”. “Теоретически даже Президента могут исключить из партии”, - добавил И.ЖДАНОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 марта, находясь с визитом в Брюсселе, Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил о необходимости серьезных изменений внутри НСНУ.