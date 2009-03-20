Закон «об импичменте» будет обнародован в субботу

Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» будет обнародован в субботу, 21 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания парламента заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

«Сегодня по техническим причинам закон о временных следственных комиссиях не обнародован, он будет обнародован в субботу, и таким образом вступит в силу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 января 2009 года ВР приняла Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Данным законом предусматривается образование, в частности, временных следственных комиссий ВР для проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления, которые наделяются чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины для органов досудебного следствия.

7 февраля Президент вернул в ВР этот закон со своими предложениями для повторного рассмотрения.

3 марта парламент преодолел вето Президента Украины на закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

16 марта В.ЛИТВИН на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов обнародовал письмо Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что глава государства обратится в Конституционный Суд по поводу конституционности закона «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».