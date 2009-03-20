Сегодня на рассвете на Майдане разгромили палатки «Геть усіх!»

Сегодня утром, около 5.00, в Киеве на Майдане Незалежности около 80 неизвестных лиц учинили погром палаточного городка участников акции «Геть усіх!».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в г. Киеве, группа неизвестных лиц подъехала к Майдану двумя автобусами, разгромила палатки, которые стояли на площади, и быстро скрылась с места события.

Как заметили в ЦОС, из-за этого события, а также за неоперативное реагирование дежурной части Киевского главка милиции начальник ГУ МВД в Киеве Виталий ЯРЕМА "принял соответствующие меры относительно своих подчиненных".

Как отметили в милиции, уже есть определенная информация, какая именно общественная организация могла быть причастна к таким действиям. Для выяснения всех обстоятельств инцидента подключены, в том числе, сотрудники уголовного розыска. Изучаются записи видеокамер внешнего наблюдения, которые установлены на зданиях в центре Киева.

Во время инцидента серьезных повреждений никто из жителей палаточного городка не получил, отмечают в ЦОС.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.