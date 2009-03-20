БЮТ взялся за прошлое Червоненко

Народный депутат Украины Владимир ПИЛИПЕНКО (фракция БЮТ) обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с депутатским запросом «относительно системных злоупотреблений властью и нарушения законодательства Украины» Евгением ЧЕРВОНЕНКО во время его пребывания в должности председателя Запорожской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, этот депутатский запрос зачитал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН на сегодняшнем заседании парламента.

Кроме того, В.ПИЛИПЕНКО обратился со вторым запросом к генеральному прокурору Украины относительно «противоправного применения оружия и вызывающего поведения Евгения ЧЕРВОНЕНКО при выполнении им функций охранника Виктора ЮЩЕНКО».

Кроме того, ВР направила депутатский запрос члена фракции БЮТ Андрея ПОРТНОВА к генеральному прокурору Украины относительно возобновления расследования уголовного дела по факту избиения Е.ЧЕРВОНЕНКО работника Управления государственной охраны.