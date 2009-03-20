БЮТ взялся за прошлое Червоненко
11:27, 20 марта 2009Политика
2263 0
Вспомнили даже "вызывающее поведение" в 2004 году
|Володимир ПИЛИПЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, этот депутатский запрос зачитал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН на сегодняшнем заседании парламента.
Кроме того, В.ПИЛИПЕНКО обратился со вторым запросом к генеральному прокурору Украины относительно «противоправного применения оружия и вызывающего поведения Евгения ЧЕРВОНЕНКО при выполнении им функций охранника Виктора ЮЩЕНКО».
Кроме того, ВР направила депутатский запрос члена фракции БЮТ Андрея ПОРТНОВА к генеральному прокурору Украины относительно возобновления расследования уголовного дела по факту избиения Е.ЧЕРВОНЕНКО работника Управления государственной охраны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter