Залог кредита Черновецкого: кафе оценили в... 430 гривен

Решение о заимствовании 1 млрд 200 млн. грн станет долговой петлей для столицы. Так прокомментировал результаты сессии Киеврады один из лидеров блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«К 3,5-миллиардному скрытому дефициту бюджета соратники Черновецкого прибавили еще миллиард. Залогом кредита станет коммунальное имущество, а рассчитываться за него будут простые киевляне», - отметил политик.

По мнению Дмитрия Андриевского, за словами о необходимости кредита для погашения долгов города за энергоносители, стоят непрофессионализм руководства столицы и желание получить дополнительную прибыль за счет киевлян. «Практически разрушив экономику Киева, дельцы из КГГА стремятся привлечь кредиты под залог коммунального имущества. Конечно, здания Национальной оперы или СБУ останутся в коммунальной собственности. А вот научно-исследовательские институты, учебные заведения, и сооружения Экспоцентра Украины очень легко могут сменить своих владельцев, ведь вносятся под залог по балансовой стоимости», - отметил Андриевский.

Например, один из корпусов Академии руководящих кадров культуры и искусств на территории Лавры оценен в 29 тыс. грн; кафе площадью 210 кв.м на территории экспоцентра Украины – в 430 грн, а сооружение ветеринарной больницы на Киквидзе площадью 2000 кв.м – в 1 тыс. 153 грн.

«Город уже сегодня тратит на обслуживание долгов больше 580 млн грн. на год. Увеличение долговых обязательств в этой ситуации только ухудшит экономическое положение Киева и киевлян», - подчеркнул Андриевский.