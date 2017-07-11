Почти половина украинцев поддержит вступление Украины в НАТО в случае проведения референдума

Почти половина опрошенных граждан Украины готова поддержать вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в случае проведения референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

В частности, социологи спросили у респондентов, как бы они проголосовали, если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в НАТО.

Согласно данным исследования, 46,1% опрошенных высказались за вступление Украины в НАТО, а 33,4% указали, что проголосовали бы против.

Еще 14,1% затруднились ответить, а 6,4% - не принимали бы участия в референдуме.

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Как отметили в связи с этим социологи, срез данных по регионам показывает, что подавляющее большинство жителей западного региона (76,5%) выступает за вступление Украины в Альянс, в то время как 60,5% жителей юга страны выступает против этого.

Во время проведения исследования социологи использовали два метода: фокус-групповые дискуссии и личное интервью. В частности, в апреле было проведено 6 фокус-групп, по две (со сторонниками и противниками идеи евроинтеграции) в каждом из трех городов: Киеве, Львове и Днепре. К участию в дискуссиях приглашались украинцы в возрасте от 18 до 65 лет. Каждая из групп состояла поровну из мужчин и женщин.

В мае-июне, после проведения фокус-групповых дискуссий, были проведены личные интервью в соответствии с местами проживания респондентов. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах (без учета оккупированных территорий АР Крым, города Севастополь, Донецкой и Луганской областей). Полевой этап исследования проходил с 26 мая по 6 июня 2017 года. Погрешность репрезентативности не превышает +/- 2,2%.