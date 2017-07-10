Стратегической целью Украины является вступление в НАТО - Парубий

Стратегической целью Украины является вступление в НАТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи в сессионном зале парламента народных депутатов с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте также"Голос Украины" опубликовал закон об углублении сотрудничества Украины с НАТООн заявил: "Нашей стратегической целью является вступление Украины в НАТО".

По словам Парубия, в этом едины и украинский парламент, и украинский политикум, а также, что самое важное, - украинское общество. "Все социологии показывают, что, если бы состоялся референдум о вступлении Украины в НАТО, то более 50%, а по некоторым оценкам - и почти 70% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО", - подчеркнул Парубий.

Он напомнил, что месяц назад парламент подтвердил "нашу стратегию изменениями в закон, в котором указал, что для Украины вступление в НАТО является нашей прерогативой и нашим направлением во внешнеполитической стратегии".

По убеждению Парубия, "мы достигнем совместимости украинских войск с войсками НАТО до 2020 года". По его словам, сегодняшняя Украина является "предсказуемым и, самое главное, сильным партнером: мы дважды остановили Путина - на Майдане и на Донбассе". Парубий отметил, что в Украине проходят реформы.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)». Законом предусмотрено, что основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с НАТО с целью приобретения членства в этой организации. За это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционный блок».

Украина намерена привести Вооруженные силы в полную совместимость с силами НАТО до 2020 года.