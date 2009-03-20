Проблемные банки: хроника событий

"Дело" продолжает следить за ситуацией в банках, испытывающих финансовые трудности.

Родовид Банк

На депозиты и проценты по сбережениям наложен мораторий, поэтому «Родовид» их не возвращает. Пенсионеры могут снять не более 500 гривен в день со своих карт, по остальным картам, в том числе и зарплатным, лимит установлен на уровне 100 гривен в день. Наличные деньги в «родных» банкоматах или кассах отделений недоступны. Снять «живые» деньги можно в банкоматах партнеров «Родовида»: Укрсоцбанка, УкрСиббанка, «Финансы и Кредит» и Ощадбанка.

Ранее в финучреждении заявляли о том, что в четверг уже могут быть утверждены условия выплаты депозитов и процентов по ним. Но вчера в пресс-службе банка сообщили, что временному администратору надо больше времени, для того чтобы разобраться с ситуацией в банке. «Раньше мы думали, что к четвергу ситуация прояснится, но администратору надо больше времени. Думаю, что на следующей неделе будут новости», — сказала пресс-секретарь «Родовида» Дарья Хабарова.

«Национальный Кредит»

Как сообщили в среду представители Нацбанка, сейчас проводятся переговоры о присоединении банка «Национальный Кредит» к недавно «излечившемуся» Проминвестбанку. Напомним, что во вторник НБУ вывел временную администрацию из ПИБа, который был куплен российским Внешэкономбанком.

А пока в кассах и банкоматах «Национального Кредита» можно получить не более 300 гривен; рассчитаться в магазине с помощью пластиковой карты невозможно.

«Причерноморье»

«Банк достоин рекапитализации с участием государства», — сообщил директор департамента прекращения деятельности банков НБУ Константин Раевский, но сумму, в которой «Причерноморье» нуждается, не назвал. Финучреждение с начала введения временной администрации (2 февраля 2009 года) не выдает депозиты, не выплачивает проценты, а в кассах банка денег нет.

«Биг Энергия»

Пока что банк не выдает депозиты и проценты по ним. По платежным картам установлен лимит в 100 гривен в день, хотя, по словам сотрудницы отдела операций с платежными карточками, по зарплатным картам существуют разные лимиты в зависимости от предприятия, на котором работает клиент. Кроме касс отделений банка, деньги получить нигде нельзя, а в торговых сетях «пластик» не принимают.

«Киев»

В банке «Киев» выдают только пенсии в размере не более 500 гривен в день. Зарплатные проекты финучреждение пока не обслуживает. «Возможно, текущие счета мы будем обслуживать со следующей недели», — прокомментировала сотрудница колл-центра. В торговых сетях пластиковые карты банка не принимают.

Укрпромбанк

Укрпромбанк не пересматривал последнее время лимиты на платежные карты. Клиент может снять не более тысячи гривен с банкомата или в кассе. Но без нюансов в банке не обходится. По словам сотрудника отдела платежных карт, лимиты на некоторых зарплатных картах могут быть меньше тысячи гривен. Для проверки максимальной ежедневно доступной суммы надо назвать номер карты сотруднику отдела. Впрочем, есть и положительные моменты — безналичный расчет в торговых сетях ограничен 5 тысячами гривен.

Захидинкомбанк

По информации Нацбанка, Захидинкомбанк не рассчитывает на помощь государства и ищет инвестора. А пока покупателя банк не нашел, выпущенные им пластиковые карты не обслуживаются в торговых сетях.

Зато небольшую сумму можно снять в кассе финучреждения или его банкоматах. Общий лимит по картам установлен на уровне 300 гривен. Но, как объяснил сотрудник отдела платежных карт, разные филиалы могут устанавливать лимиты самостоятельно. «Можно увеличить индивидуальный лимит, обратившись в свое отделение. Там напишите заявление на имя временного администратора, и если будет возможность, вам увеличат сумму выдачи», — поделился секретом сотрудник банка.

«Надра»

«Надра» выдает ежедневно не более тысячи гривен из кассы или банкомата по зарплатным или пенсионным картам, но с одной оговоркой: получить деньги можно только в том отделении, где была открыта карточка, или в главном офисе. В то же время максимальная ежедневная сумма по безналичному расчету в магазинах или Интернете составляет 50 гривен для Visa Electron и 500 гривен для Visa Classic.