Рада решила сегодня работать до завершения рассмотрения пяти представлений на депутатов

Верховная Рада Украины поддержала предложение председателя парламента работать сегодня до конца рассмотрения пяти представлений генерального прокурора на снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, после того как спикер Андрей Парубий объявил, что прокурор может прибыть в сессионный зал только в 16.00, депутаты, в частности, требовали, чтобы он прибыл в сессионный зал немедленно, так как парламент не успел бы до 18.00 рассмотреть все представления.

Парубий отметил, что без генпрокурора этот вопрос рассматриваться не может, ведь позже из-за нарушения процедуры принятое в таком режиме решение парламента может быть обжаловано в суде.

В то же время Парубий не исключил, что генпрокурор может прибыть в парламент и быстрее, чем в 16.00.

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Так, он предложил депутатам проголосовать за продление сегодняшней работы парламента до завершения рассмотрения пяти представлений генпрокурора на депутатов, по которым уже есть решение регламентного комитета, - с момента прибытия генпрокурора на заседание.

За это решение проголосовали 233 народных депутата из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого Парубий призвал депутатов отменить все запланированные после 18.00 встречи.

Он также отметил, что обычно на рассмотрение одного представления уходит 1,5 часа. Да. Он призвал попытаться сократить этот срок хотя бы до одного часа на одно представление.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Однако Регламентный комитет признал мотивированными и обоснованными только представления на Розенблата.

12 июля Регламентный комитет ВР рассмотрит представление на Добкина.

Верховная Рада отказалась переносить рассмотрение всех шестерых представлений на снятие депутатской неприкосновенности, поэтому часть из них будет рассматриваться сегодня.