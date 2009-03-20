Ющенко еще не решил, как поступить с СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определится относительно кадровых ротаций в СБУ после заслушивания рапорта председателя службы Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера журналистам после саммита Европейской народной партии.

Президент сообщил, что накануне отлета в Брюссель встречался с В.НАЛИВАЙЧЕНКО. В ходе встречи возникло много вопросов, в частности, и тех, которые обсуждались в парламенте во время заслушивания депутатами отчета В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Есть над чем задуматься. Не вторгается ли сегодня в деятельность СБУ, собственно говоря, уже политика, или другие вещи, которые являются опасными для работы такого учреждения», - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, он договорился с В.НАЛИВАЙЧЕНКО о том, что сегодня после завершения визита в Брюссель председатель СБУ изложит свое виденье работы ведомства, в частности, и по тем вопросам, которые «так резонансно разошлись в журналистских кругах и в обществе, в том числе и по кадровым вопросам».

Говоря о возможном увольнении заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА, Президент отметил, что пока еще соответствующее представление В.НАЛИВАЙЧЕНКО не прошло необходимой процедуры и сегодня находится в работе.

«По приезде я хотел бы его рассмотреть, взвесить государственный интерес и принять решение», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 марта председатель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО выступил в ВР с отчетом о деятельности ведомства.

Он также сообщил, что обратился к Президенту с просьбой освободить Т.ДУРДИНЦА от должности заместителя председателя СБУ.