Ющенко обсудил перспективы евроинтеграции Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встречах с лидерами европейских стран обсудил перспективы евроинтеграции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сегодня в рамках саммита Европейской народной партии в Брюсселе В.ЮЩЕНКО провел встречу с премьер-министром Греческой Республики Костасом КАРАМАНЛИСОМ.

Президент подчеркнул готовность Украины к дальнейшей активной работе для углубления тесного и динамичного партнерства между Украиной и Грецией.

Глава государства подчеркнул неизменность внешнеполитического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. В этом контексте была обсуждена инициатива «Восточное партнерство», а также ход переговорного процесса относительно заключения соглашений об ассоциации и безвизовом режиме поездок граждан Украины в Европейский Союз.

На встрече главы Украинского государства с премьер-министром Бельгии Германом ван РОМПЕЕМ обсуждалось развитие украинско-бельгийских отношений. В первую очередь, подчеркивалась важность дальнейшего углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина придает большое значение эффективной имплементации Дорожной карты двусторонних отношений между Украиной и Бельгией, их сообществами и регионами на период на 2009-2010 годы.

Во время встречи отдельное внимание было уделено отношениям Украина-ЕС. В частности, речь шла о поддержке бельгийской стороной политики европейской интеграции Украины. Прежде всего - в реализации инициативы «Восточное партнерство», ведении переговорного процесса по заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, а также в развитии диалога относительно введения безвизового режима поездок граждан Украины в страны ЕС.

Кроме того, на встрече Президента Украины с премьер-министром Люксембурга Жаном-Клодом ЮНКЕРОМ стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, отметив заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. Также речь шла о некоторых аспектах политики европейской интеграции Украины.