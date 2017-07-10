Преемник Нуланд рассказал, какая помощь для Украины будет лучшей

Лучшей помощью Украине будет сделать ее сильной демократией, привлекательной для жителей Донбасса.

Об этом специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Волкер сказал незадолго до своего назначения в интервью украинской службе "Голоса Америки".

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"Лучший способ противостоять нападениям на Украину и российской пропаганде – усилить Украину. Здесь много работы, правительство тяжело работает над этим. Мы должны увидеть Украину стойкой, жизнеспособной, процветающей и сильной демократией. Чтобы она была привлекательной для восточных регионов", – считает он

Волкер вместе с тем не поддержал ограничения деятельности российских и пророссийских медиа в Украине.

"Не уверен, что запрет на информацию – правильный метод решения проблемы. Считаю, что публичность и прозрачность – это важно. Если есть финансовые нарушения, расследуйте, покажите это нужным образом", – подчеркнул дипломат.