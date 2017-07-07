Российские сайты впервые вылетели из топ-5 популярных ресурсов среди украинцев (инфографика)

Factum Group обнародовала данные своего ежемесячного исследования аудитории сайтов, которыми пользуются украинцы. Ожидаемо, что после запрета украинским провайдерам предоставлять доступ к российским сайтам их аудитория резко просела, передает Watcher.

Читайте такжеПорошенко просят вернуть ВКонтакте: петиция набрала более 25 тысяч подписей

По итогам июня впервые на третье место вышел Facebook с ежемесячным охватом 46%. ВКонтакте, Одноклассники, Мэйл.ру, Яндекс существенно потеряли аудиторию. Впервые за всю историю исследований в ТОП-5 сайтов, которыми пользуются украинцы, нет российских проектов:

При этом в ранжировании по ежедневному охвату российские проекты хоть и утратили свои лидерские позиции, но присутствуют на трех позиция в ТОП-6:

Интересно, что в охвате, где учтена и мобильная аудиторая сайтов (ОС Андроид), российские ресурсы еще больше потеряли. Самая высокая – 7-я позиция – у Яндекса:

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ который предусматривает, в частности, блокирование доступа к российским соцсетям. Документ вступил в силу 17 мая.