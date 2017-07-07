Путин и Трамп завершили переговоры: встреча длилась почти 2,5 часа
19:46, 07 июля 2017Политика
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Переговоры завершились примерно в 19:10 по Киеву.
Владимир Путин и Дональд Трамп / REUTERS
Встреча президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина продолжалась почти 2,5 часа.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
В частности, отмечается, что переговоры завершились примерно в 18:10 по местному времени (19:10 по Киеву).
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Первоначально предполагалось, что встреча продлится всего 35 минут. Встреча началась примерно в 16:45 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, Трамп в начале встречи с Путиным заявил, что ожидает положительных результатов сотрудничества с РФ.
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