ГПУ подозревает наличие двойного гражданства у некоторых из пяти депутатов, которых хотят лишить неприкосновенности

У руководства Генеральной прокуратуры Украины есть подозрения, что некоторые из этих пяти народных депутатов, которых хотят лишить неприкосновенности, имеют двойное гражданство.

Читайте такжеГройсман в Раде заявил, что ему не известны случаи двойного гражданства членов правительстваКак передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания регламентного комитета Верховной Рады сказал заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Изучаем (вопрос наличия двойного гражданства - УНИАН). Есть подозрения, что у некоторых есть паспорта некоторых стран Европы и Ближнего Востока", - сказал Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

3 июля Регламентный комитет ВР не поддержал представление в отношении Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.

4 июля Комитет ВР по вопросам регламента направил Парубию заключение, в котором говорится о "существенных недостатках" в представлении о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.

5 июля комитет назвал недостаточно обоснованным и направил Парубию представление ГПУ на Лозового.

6 июля Регламентный комитет назвал недостаточно обоснованным представление ГПУ относительно Полякова и направил соответствующие документы председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

Сегодня, 7 июля, комитет признал мотивированными и обоснованными и направил Парубию представления на Розенблата.