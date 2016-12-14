Дело МН17: следствием установлено около 100 человек, причастных к катастрофе самолета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге на тему: «Поиск свидетелей авиакатастрофы самолета МН17, сбитого над Украиной 17 июля 2014 года».

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«Что будет дальше? Дальше есть следующий вопрос: кто является ответственным за преступление и потерю человеческих жизней? В рамках следствия было установлено примерно 100 человек, причастных в той или иной степени к этой трагедии. И все эти 100 человек нами уже установлены и идентифицированы", - подчеркнул Сторожук.

По словам первого заместителя генпрокурора, речь идет о тех людях, которые в первую очередь непосредственно участвовали в транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук" и его сопровождении. Также идет речь об экипаже, который управлял этим "Буком", и тех людях, которые давали те или иные поручения, приказы и распоряжения, направленные на транспортировку ЗРК "Бук".

Также он сказал, что на данном этапе следствия не разглашаются имена лиц, причастных к катастрофе самолета. "На сегодняшний день мы в рамках следствия не озвучиваем вопрос, кто является в данном случае подозреваемым или свидетелем этих событий", - сказал Сторожук.

Он пояснил, что роль каждого человека еще устанавливается. "Одна из версий следствия заключается в том, что некоторые люди выполняли определенные поручения, даже не зная о том, для чего они это делают. И эти вопросы стоят перед следствием, и эти же вопросы задаются непосредственно участникам этих событий", - отметил Сторожук.

По его словам, эти люди должны дать ответ на вопрос, кто отдавал приказы доставить ЗРК "Бук" из России в Украину и потом возвратить в Россию, с какой целью были совершены эти доставки, кто дал приказ сбить самолет. Он добавил, что следствие хочет выяснить, "это решение принималось самостоятельно членами экипажа, или это было их заданием".

Как сказал Сторожук, те сведения, которые предоставят свидетели, будут влиять на окончательные решения.

"И поэтому для международной совместной следственной группы важны ответы на эти вопросы: кто из этих 100 человек какую роль играл, кто транспортировал, кто сопровождал, кто просто давал координаты, кто принимал решение относительно места дислокации? И от этого зависит уровень ответственности того или иного лица", - заявил Сторожук.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России с подконтрольной боевикам территории Донбасса. В состав международной совместной следственной группы входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.