Порошенко: Киев максимально поможет Гааге для наказания виновных в трагедии МН17

Президент Петр Порошенко прокомментировал решение стран - участниц расследования трагедии МН17 доверить суду Нидерландов наказание виновных в катастрофе, заявив, что Украина будет максимально содействовать и оказывать помощь для скорейшего наказания виновных. Об этом президент написал в Facebook.

Читайте такжеЕдинственным "Буком", который находился в радиусе поражения MH17, был российский - Bellingcat (фото, видео)«Сегодня правительством Нидерландов объявлено решение о том, что уголовное производство по делу о сбитии самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 будет осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов», - отметил он.

По словам Порошенко, этот механизм привлечения виновных к ответственности за совершение ужасного преступления был выработан государствами - участниками Совместной группы по расследованию: Австралией, Малайзией, Бельгией, Нидерландами и Украиной.

«Украина будет максимально содействовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных», - заверил глава государства.

Порошенко также напомнил, что Россия заблокировала создание международного трибунала под эгидой ООН. «Поэтому верю в справедливость, беспристрастность и объективность нидерландского правосудия», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовала отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России.

Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей назвали «предварительными».

Группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, подтверждающее, что «Бук», которым был сбит самолет, является российским.

Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов. С Украиной будет подписано отдельное соглашение.