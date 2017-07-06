Луценко обещает зарегистрировать заявление Януковича о совершении в Украине в 2014 году "государственного переворота"

Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает зарегистрировать заявление бывшего президента Виктора Януковича о совершении в Украине в 2014 году «государственного переворота». Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил в интервью журналистам.

"Зарегистрируем согласно действующему законодательству. Создадим специальное подразделение, изучим, примем решение. Конечно, это будет без моего контроля. Как только доберусь до работы - дам поручение своему заместителю Дмитрию Столярчуку зарегистрировать надлежащим образом это заявление", - сказал Луценко.

Читайте такжеСуд назначил Януковичу в деле о госизмене бесплатного адвоката

При этом генпрокурор выразил удивление, что в списке, который, по его словам, "является произведением больного воображения Януковича", есть только 9 человек, в том числе и его фамилия.

По словам Луценко, "в этом списке должно быть не менее полумиллиона человек, которые стояли на Майдане, и еще миллионы, которые выступили против преступной власти по всей Украине".

Как сообщалось, адвокат Виталий Сердюк сегодня заявил, что 20 июня передал Генеральной прокуратуре заявление Януковича о «государственном перевороте» в Украине в 2014 году.