Регламентный комитет взялся за представление ГПУ против Полякова: нардеп заявляет о "преступлении" со стороны НАБУ

Регламентный комитет парламента начал рассматривать представление генпрокурора о снятии неприкосновенности с депутата Максима Полякова (фракция "Народный фронт"). Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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"Регламентный комитет ВР начал рассмотрение представления, внесенного в Верховную Раду генпрокурором Украины Луценко Ю. 21 июня 2017 года, "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича", "О предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича пресечения в виде содержания под стражей (ареста)" (06-297вих-17)", - написала Сарган.

По ее словам, в работе комитета принимает участие руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Сам нардеп Поляков на заседании комитета заявил, что у него есть свидетели, которые готовы дать показания о противоправных действиях Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Предлагаю заслушать свидетеля о совершении преступления работниками НАБУ. Эта информация интересна, в том числе для СМИ", - сказал Поляков.

В то же время он не уточнил, о каком именно преступлении идет речь.

Как сообщал УНИАН, 20 июня директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в Генпрокуратуру направлены документы о представлении на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

В свою очередь Холодницкий уточнил, что это представление было подписано 19 июня и касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и осуществления других действий, связанных с добычей янтаря.

Розенблат и Поляков отвергают все обвинения.

20 июня детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к вымогательству и получению взяток за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

В НАБУ уточнили, что подозрения объявлено двум охранникам депутата Розенблата; помощнику-консультанту депутата Полякова, а также трем представителям межфракционного объединения Верховной Рады «Депутатский контроль».