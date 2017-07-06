Янукович отказался участвовать в суде над ним и отзывает из процесса своих адвокатов – СМИ

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не хочет участвовать в судебном процессе над ним по делу о государственной измене.

По его словам, он считает результат суда «заранее определенным», а сам суд – «чистейшей профанацией», передает Радио Свобода.

Следовательно, говорится в заявлении Януковича, которую пустили в эфир российские государственные телеканалы, он также решил отозвать из процесса своих адвокатов.

Он также утверждал, будто ему отказали предоставить возможность принять участие в судебном процессе в режиме телеконференции.

Сразу после этого один из адвокатов бывшего президента Виталий Сердюк дал в Киеве интервью нескольким агентствам, в которых заявил: после заявления Виктора Януковича, что он не хочет участвовать в суде, любые решения суда по данному делу о государственной измене, будут, мол, юридически ничтожными, и нежелание бывшего президента быть подсудимым «ставит точку» в этом процессе.

В четверг Оболонский районный суд Киева должен продолжить рассмотрение дела по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

На предыдущем заседании, 29 июня, суд постановил перейти к заочному рассмотрению дела, потому что Янукович повторно не явился на заседание.

Еще раньше суд напоминал Януковичу о возможности участия в процессе в режиме телеконференции. Но его адвокаты заявили, что их подзащитный и не приедет в суд, и не выйдет на видеосвязь, ссылаясь на «угрозы и риски».

При этом его защита до сих пор заявляла, что Янукович имеет желание участвовать в судебном заседании, но, утверждали адвокаты, прокуроры его не хотят слушать. Прокуроры заявляли, что Януковичу предложили три средства воплотить это желание, и он ни одним не воспользовался.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013-го до февраля 2014 года, в отношении массовых убийств активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году. Сам бывший президент Украины, который самоустранился от выполнения полномочий главы государства и бежал в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.