Суд установил порядок рассмотрения дела о госизмене Януковича

Сегодня на заседании Оболонского районного суда Киева сторона обвинения завершила оглашать обвинительный акт, а суд установил порядок рассмотрения дела по существу. Как передает корреспондент УНИАН, на следующем судебном заседании по делу Януковича суд изучит письменные доказательства защиты и обвинения.

Читайте такжеОбвинительный акт: Янукович написал Путину письмо с призывом ввести войска в УкраинуПосле того, как прокуроры зачитали обвинительный акт, защитники обратились с ходатайством о разъяснении им сути обвинения Януковича. В частности, адвокат Виталий Сердюк заявил, что по его мнению, обвинительный акт не касается Януковича, поскольку, по его словам, в первой части там содержатся политические лозунги, во второй - цитируется законодательство Украины и международно-правовые акты, а в третьей - описание событий в Крыму в феврале-марте 2014 года.

Сердюк добавил, что между этими частями нет причинно-следственной связи и поэтому просит суд разъяснить суть обвинения. Также он добавил, что защита просит у прокуроров ответить на вопрос, считают ли они Януковича президентом Украины по состоянию на 1 марта 2014 года, поскольку 22 февраля он, по версии обвинения, самоустранился от выполнения обязанностей президента.

В свою очередь суд заметил, что разъяснять обвинения суд может только самому обвиняемому, равно как и разъяснять права и обязанности, задать вопрос признает ли обвиняемый свою вину и непосредственно обвиняемому суд задает вопрос, хочет ли он давать показания. А поскольку обвиняемый Янукович не явился в суд, то разъяснять суть обвинения некому.

Вместе с тем суд отметил, что если Янукович явится на судебное заседание, то обвинительный акт будет зачитан снова и дело начнут слушать сначала.

Кроме того, суд сегодня установил порядок рассмотрения дела. Сторона обвинения просила сначала допросить свидетелей, изучить доказательства со стороны обвинения. Затем тоже самое со стороны защиты, а затем допросить обвиняемого в случае его явки в суд.

Судьи, посовещавшись на месте, постановили сначала изучить письменные доказательства обвинения и защиты (в том числе и видеоматериалы). Для этого суд обязал до 5 июля обе стороны представить письменные доказательства для изучения. После того как эти доказательства будут проанализированы в суде, суд определится относительно объема свидетелей защиты и обвинения. В связи с этим суд попросил стороны производства подать ходатайства о привлечении свидетелей.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.