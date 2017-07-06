"Четырнадцать друзей хунты": Порошенко посетил презентацию книги с креативным названием

Президент Украины Петр Порошенко посетил презентацию книги с креативным названием «Четырнадцать друзей хунты».

Как говорится в сообщении на официальной странице президента в Facebook, мероприятие состоялось в Pizza Veterano. Книга является сборником рассказов воинов, волонтеров и блогеров.

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«Мне нравится название книги. Слово «хунта» российская пропаганда сделала чем-то вроде почетного звания. Если они называют нас хунтой, значит, наш караван - на правильном пути, а их злоба – бессильна!», – говорится в сообщении.