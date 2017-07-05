Порошенко и Меркель заявили о необходимости продолжения активных контактов в "нормандском формате"

21:32, 05 июля 2017
Политика
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Меркель также поблагодарила президента Украины за участие в европейской церемонии прощания с бывшим канцлером Гельмутом Колем в Страсбурге.

REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого собеседники подчеркнули необходимость продолжения активных контактов в «нормандском формате».

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Петр Порошенко и Ангела Меркель подчеркнули необходимость продолжения активных контактов в нормандской формате с целью возвращения России в логику выполнения Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Кроме того, Меркель также поблагодарила президента Украины за участие в европейской церемонии прощания с бывшим канцлером Гельмутом Колем в Страсбурге.

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Теги: #Порошенко#Меркель#нормандский формат