Макрон: Гельмут Коль строил мосты вместо стен

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил вклад бывшего канцлера Германии Гельмута Коля (Helmut Kohl) в историю объединенной Европы, пишет DW.

"Без этого жизненного опыта (Гельмута Коля. - Ред.) мы все не были бы здесь, мы не были бы в состоянии делать то, что делаем. Это были смелые, мужественные и исторические действия", - заявил Макрон во время общеевропейской официальной церемонии прощания с бывшим немецким канцлером, которая состоялась в субботу, 1 июля, в здании Европарламента в Страсбурге.

Макрон отметил, что для Франции Коль был "ключевым партнером, жизненно важным союзником и неутомимым строителем мостов".

"Но больше, чем все это, он был другом для Франции", - отметил французский лидер.

В свою очередь, бывший президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон во время церемонии отметил, что Коль "хотел создать такой мир, в котором никто ни над кем не доминировал".

"Вы хорошо с этим справились в своей жизни. И мы любим вас за это", - заметил Клинтон.

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Во время церемонии выступил также премьер-министр России Дмитрий Медведев, который подчеркнул, что для Коля Россия была неотъемлемой частью объединенной Европы.

"Для него она была частью общего дома, без колючих проволок", - подчеркнул глава российского правительства, добавив, что это было "мечтой о мире и безопасности для всех".

Напомним, в субботу, 1 июля, в здании Европарламента в Страсбурге состоялась общеевропейская официальная церемония прощания с бывшим немецким канцлером Гельмутом Колем, который умер 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в Людвигсхафене. После церемонии его тело будет відвезене в ФРГ и похоронено на кладбище в городе Шпаери.