Ющенко не отречется от Нашей Украины

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА сегодня в интервью каналу «1+1» сообщил, что в субботу, 21 октября, Президент Украины планирует принять участие в третьем отчетно-избирательном съезде партии «Наша Украина».

Об этом УНИАН сообщили в Официальном интернет-представительстве Президента Украины.

«Президент скажет свою позицию относительно ситуации в партии, выразит виденье, как должен происходить процесс развития «Нашей Украины», – отметил В.БАЛОГА. Он также отметил, что «Президент есть и останется Почетным председателем партии «Народный Союз «Наша Украина».

Интервью с В.БАЛОГОЙ выйдет в воскресенье, 22 октября, в 19.30 на канале «1+1» в программе «ТСН. Итоги».

Фрагменты интервью смотрите сегодня, 20 октября, в выпуске ТСН в 19.30.