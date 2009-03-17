Наливайченко: с Балогой отношения на «вы», и никакого влияния

Руководитель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не оказывает на него «никакого влияния».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента, отвечая на вопрос народного депутата Василия ГРИЦАКА (фракция Партии регионов): «Будет ли пытаться продолжать влиять на вас глава Секретариата Президента В.БАЛОГА в вашей деятельности председателя СБУ?».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что у него отношения в В.БАЛОГОЙ «на «вы», никакого влияния».

«Если бы было влияние, то, поверьте, на этой трибуне вы, по-видимому, слышали бы совсем другое», - сказал он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул: «Поэтому я не вижу ни оснований, ни возможностей об этом говорить».