НАБУ обнародовало доказательства по делу о незаконном обогащении нардепа Дейдея (схема, видео)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура категорически не соглашаются с оценкой Регламентного комитета Верховной Рады относительно представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Евгения Дейдея. Об этом говорится в совместном заявлении Антикоррупционного бюро и САП, которое обнародовано на странице НАБУ в Facebook.

Правоохранители обнародовали материалы, которые были продемонстрированы на заседании регламентного комитета, а именно "фрагменты видео допроса свидетеля Игоря Линчевского, который якобы одолжил средства супругам, и аудиозаписи некоторых телефонных разговоров, которые подтверждают, что финансовое обязательство было отмечено Евгением Дейдеем в декларациях вероятно с целью легализации источников получения (происхождения) средств и придания вида законности фактам приобретения активов в значительном размере".

Также показали схему, которая объясняет факты незаконного обогащения народного избранника.

«Доказательная база, добытая следствием, является вполне достаточной для принятия решения о снятии с парламентария депутатской неприкосновенности. На основании анализа электронных деклараций установлено, что Евгений Дейдей в 2015-2016 гг. приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи», - говорится в заявлении.

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В ведомстве отметили, что 3 июля членам регламентного комитета были продемонстрированы фрагменты видео допроса одного из свидетелей, аудио записи телефонных разговоров отдельных лиц, а также подробная схема анализа структуры доходов и расходов Евгения Дейдея и его жены.

Расследование по факту незаконного обогащения Евгения Дейдея было начато в ноябре 2016 года.

"В частности, согласно информации, полученной от Государственной фискальной службы, совокупный доход Евгения Дейдея за период с 01.06.2009 по 31.12.2016 составил 241 тыс. грн. Его супруга за период с 14.09.2007 по 31.12.2016 получила совокупный доход в размере 1 млн 198 тыс. грн. Таким образом, документально подтвержденный совокупный доход супругов Дейдеев за период с 14.09.2007 по 31.12.2016 составил 1 млн 440 тыс. грн. Однако это не помешало народному депутату и его жене в период 2015-2016 гг. приобрести в общую совместную собственность только официально подтвержденных активов на сумму 6 млн 133 тыс. грн., что более чем в 4 раза превышает совокупный доход семьи за весь период получения доходов", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что согласно электронным декларациям, представленным Евгением Дейдеем за 2015-й и 2016-й годы, последний указал, что его жена имеет финансовые обязательства перед предпринимателем Игорем Линчевским в сумме 3 млн 500 тыс. грн, что могло бы частично объяснить образ жизни и состояние народного депутата.

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"Во время допроса в качестве свидетеля г-н Линчевский не смог дать четких ответов на вопросы, где, когда, при каких обстоятельствах передавал заемные средства жене нардепа или ему самому. Несмотря на значительную сумму займа бизнесмен сказал, что письменного соглашения между ним и другой стороной не было. При этом результаты негласных следственных действий, которые осуществлялись в отношении предпринимателя Игоря Линчевского, опровергают показания этого свидетеля. В телефонных разговорах он советовался с другими лицами, какими должны быть его ответы детективам НАБУ. Таким образом, досудебным расследованием установлено, что достоверно ни один договор займа между женой нардепа Дейдея и Игорем Линчевским не заключался, а указанная сумма денежных средств не передавалась", - рассказали в НАБУ.

Отмечается, что даже при условии, что займ состоялся, его сумма все равно полностью не покрывает все расходы супругов. Легальных доходов, которые бы позволили приобрести квартиру (2 млн 893 тыс. грн) и два автомобиля (стоимость каждого превышает 1 млн 500 тыс. грн), не имел ни народный депутат, ни члены его семьи.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Дейдея (фракция "Народного фронта"), в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн (ч. 3 ст. 168-2 Уголовного кодекса Украины).

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление на Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.