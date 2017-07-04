"Задания особой важности": в Украине запретили показ еще одного российского фильма

В Украине запретили демонстрацию т/с "Офицерские жены" и т/ф "Задания особой важности. Операция "Тайфун".

Об этом сообщает Госагентство Украины по вопросам кино.

В Госкино обратилась Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой рассмотреть на заседании экспертной комиссии телесериал "Офицерские жены" (Украина, 2015 г., реж. Д. Петрунь) и фильм "Задания особой важности. Операция "Тайфун" (Россия, 2013 г., реж. П. Амелин).

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Экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию фильма и телесериала как таких, которые содержат нарушения действующего законодательства, а именно, ст. 15-1 ЗУ "О кинематографии".

Напомним, что ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника.