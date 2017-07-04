Улыбающийся Ким Чен Ын: появились фото запуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР

Reuters опубликовал фото запуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. В частности, на фото северокорейский диктатор Ким Чен Ын улыбается и выглядит вполне довольным.

Отмечается, что полет ракеты продолжался около 40 минут после чего ракета упала в воды Японии. Ракета пролетела около 930 километров.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея заявила, что провела первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Но это заявление противоречит предыдущим оценкам Южной Кореи и США, которые свидетельствуют, что ракета имела средний диапазон дальности.

Ранее КНДР проводила запуски спутников, которые, по мнению экспертов, были замаскированными испытаниями ракет дальнего действия. Но пробный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, если он подтвердится, станет важным шагом вперед в разработке ракет с ядерными боеголовками, которые могут добраться и до США.