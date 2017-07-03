Луценко на этой неделе представит в регламентном комитете ВР представления на снятие неприкосновенности с 5 нардепов - Сарган

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с 3 по 7 июля представит в Регламентный комитет Верховной Рады представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности по пяти народных депутатов.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

Речь идет об Андрее Лозовом (фракция Радикальной партии), Олесе Довгом (группа "Воля народа"), Евгении Дейдее (фракция "Народного фронта"), Бориславе Розенблате (фракция «Блока Петра Порошенко»), Максиме Полякове (фракция "Народного фронта").

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«Насыщенная неделя работы генпрокурора Юрия Луценко в Регламентном комитет ВР», - заявила Сарган.

По ее словам, сегодня в 12.00 будет рассмотрено представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Дейдея. Во вторник, 4 июля, в 10.00 будет рассмотрено представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Довгого. В среду, 5 июля, в 10.00 будет рассмотрено представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Лозового. В четверг, 6 июля, в 10.00 будут рассмотрены представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Полякова. В пятницу, 7 июля, в 10.00 будут рассмотрены представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Розенблата.

Как сообщила Сарган, в работе комитета будет участвовать руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Как сообщал УНИАН 21 июня Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от Радикальной партии Лозового (в действиях которого усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 илн грн) и депутата Довгого (группа "Воля народа") , которого подозревают в причастности к незаконному выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.

Также Генпрокуратура направила в ВР представление на Дейдея, в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн.

Кроме того, ГПУ просит парламент снять неприкосновенность с Розенблата, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. Долларов, и Полякова, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Поляков и Розенблат подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Как сообщал УНИАН, в ГПУ рассказали о доказательствах, которые смогут убедить нардепов в необходимости снятия депутатской неприкосновенности.