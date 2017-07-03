В ГПУ рассказали о доказательствах, которые смогут убедить нардепов в необходимости снятия депутатской неприкосновенности

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие собрало достаточно доказательств, чтобы убедить непредубежденных нардепов в необходимости снятия депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

При этом она написала, что Луценко не будет закрывать глаза на деятельность народных депутатов, чтобы сохранить коалицию в парламенте.

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"У нас собрано достаточно доказательств для того, чтобы убедить беспристрастных депутатов - и здесь ключевое - беспристрастных, в необходимости снятия депутатской неприкосновенности и продолжения досудебного следствия. Все это будет сопровождаться демонстрацией аудиозаписей, видеозаписей, документами. И с моей точки зрения, ни в комитете, ни в Верховной Раде не должен состояться суд. Должна произойти просто проверка - есть доказательства вероятного создания уголовных правонарушений? Да, они есть. Достаточны - будет определять только суд", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган не сообщала точную дату рассмотрения Комитетом по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады представления генпрокуратуры на народного депутата Михаила Добкина, но ожидает, что это рассмотрение состоится 3-7 июля.

"Регламентный комитет уже определился с датами рассмотрения представлений. Это от понедельника до пятницы ежедневно. В понедельник в 12 часов первое заседание регламентного комитета, во вторник, пятницу - четыре дня, в 10:00", - заявила Сарган.