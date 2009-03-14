Бютовцы бегут с избирательных участков, прячут печати и списки?

ВО “Свобода” заявляет, что представители Блока Юлии Тимошенко в участковых комиссиях на внеочередных выборах в Тернопольский областной совет, назначенных на 15 марта, отказываются от своих полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе Тернопольской областной ячейки партии сообщили, что один из случаев представители “Свободы” зафиксировали в Подгаецком районе, где в селе Шумляны председатель участковой комиссии, которая является представителем БЮТ, написала заявление о выходе из участковой комиссии.

“Это не единичный случай – по указанию своих руководителей, представители БЮТ в комиссиях пишут подобные заявления или же просто не являются на участок, а также прячут печати и списки избирателей", – сообщает пресс-служба.

Она напомнила, что "согласно Уголовному кодексу такие действия трактуются как преступление, предусмотренное статьями 157, 158, 159, влекущее уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 12 лет".

"Выполняя преступные указания своих политических руководителей, эти члены комиссий не осознают всей ответственности или же вообще не знают о наказании, которое влечет соответствующие нарушения", - отмечается в заявлении.

Пресс-служба подчеркивает, что "органы милиции, задача которых обеспечивать законность избирательного процесса, саботируют охрану и сопровождение передачи бюллетеней участковым комиссиям, как это происходило в Лановецком районе и городе Тернополе".

ВО «Свобода» обратилось в областные органы прокуратуры, МВД, СБУ "с требованием провести разъяснительную работу среди членов участковых комиссий с целью обеспечения конституционного права граждан на волеизъявление и усилить контроль над подготовкой и проведением избирательных процедур и предотвратить срыв выборов".