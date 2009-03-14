После президентских выборов политические войны не закончатся?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что после проведения президентских выборов ведущие политики не прекратят выяснения отношений между собой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время программы “Свобода на Интере» вчера вечером.

«Война после президентских выборов в Украине будет продолжаться и, возможно, с большей силой», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, нынешние украинские политики, которые считаются наиболее рейтинговыми и которые «уже, в сущности, определили себе место на Банковой», друг друга боятся.

«И ощущение страха проиграть на выборах сковывает ум, волю и действия украинских политиков», - сказал В.ЛИТВИН.

Он заметил, что после президентских выборов триумфатор будет расставлять свою команду, а тот, кто проиграет, будет скрываться за пределами Украины.

«Это извечная украинская практика», - сказал спикер.