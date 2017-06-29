Организаторы Евровидения наложат на Украину штраф до 200 тысяч евро из-за Самойловой - Аласания

Глава Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, что организаторы Евровидения наложат на Украину штраф до 200 тысяч евро в связи с недопуском на Евровидение российской певицы Юлии Самойловой. Об этом сообщает ТСН.

"Это означает, что мы будем оштрафованы. Денежные санкции. Сумма штрафа – 200 тысяч евро. Они мне сказали, что будет официальное заявление от ЕВС. Они нас обвиняют в том, что СБУ не пустило Самойлову, но я напоминаю, что НСТУ не принимало это решение", - сказал Аласания.

По словам председателя НСТУ, в ЕВС считают, что эти средства "являются лучшим штрафом", чем если бы Украине запретили участвовать в "Евровидении" на 2 - 3 года.

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"Для ЕВС это очень такое взвешенное решение. Потому что они считают, что могли бы Украине на 2-3 года запретить участие в "Евровидении". Но по их мнению, это решение хуже, чем денежный штраф", - добавил председатель НСТУ.

Также Аласания отметил, что Европейский вещательный союз должен Украине деньги, которые являются спонсорской суммой. Председатель НСТУ подчеркнул, что этот долг является больше чем штраф, который хотят взыскать с Украины.

"ЕВС нам еще за "Евровидение" должен деньги. Это спонсорские деньги, которые еще не посчитаны. Я думаю, что сумма будет больше, чем та, на которую они нас сейчас оштрафуют. То есть, они это тоже учли", - подытожил гендиректор НСТУ.

Относительно того, будет ли НСТУ обжаловать это решение, Аласания ответил, что нам предоставили 20 дней для этого. Председатель НСТУ также подчеркнул, что это не судебное дело.

Ранее Аласания сообщил, что НОТУ ждут санкции за "необеспечение участия в "Евровидении-2017" Юлии Самойловой.

Ранее организаторы конкурса сообщали, что санкции в отношении Украины со стороны EBU могут ввести в связи с ситуацией с недопуском россиянки Юлии Самойловой до участия в Евровидении-2017 в Киеве. Кроме того, организатор Евровидения пригрозил Украине изоляцией от конкурса.

Самойлову не пропустили в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму.