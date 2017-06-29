Организаторы "Евровидения" готовят санкции против Украины - Аласания

Организаторы "Евровидения" готовят против Украины санкции за недопуск к конкурсу участницы от России, которая нарушила украинские законы, выступая в оккупированной Керчи. Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Общественного вещания Зураб Аласания.

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"Утро началось с не очень приятных новостей для UA:PBC. Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в Евровидении 2017 участницы от РФ Юлии Самойловой", - написал Аласания.

Он добавил, что сомневается, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA:PBC "эту коллизию".

"Европейский союз вещателей" просто становится в очередь вместе с РФ (которая тоже, по нашей информации, готовит свой отдельный иск, приказывая UA:PBC по политическим причинам), Евроньюз, который протягивает лапки по долгам имени Азарова, и многими другими желающими придушить в колыбели едва рожденного Общественного вещателя Украины", - заключил Аласания.

Ранее организаторы конкурса сообщали, что санкции в отношении Украины со стороны EBU могут ввести в связи с ситуацией с недопуском россиянки Юлии Самойловой до участия в Евровидении-2017 в Киеве. Кроме того, организатор Евровидения пригрозил Украине изоляцией от конкурса.

Самойлову не пропустили в Украину через выступления в оккупированном Крыму.

Как сообщал УНИАН-Таблоид 22 июня, Женевское управления принудительного взыскания задолженности арестовало 15 млн евро, которые были выделены правительством Украины как гарантия проведения Евровидения. Однако управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры.