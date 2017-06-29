Сегодня Украина начинает председательствовать в ОЧЭС

Сегодня Украина начинает председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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"Сегодня Украина принимает председательство в ОЧЭС. Нашу делегацию возглавляет первый заместитель министра Вадим Пристайко", - написал дипломат.

Справка УНИАН. ОЧЭС была создана в 1992 году для обеспечения экономического развития и процветания в бассейне Черного моря. На сегодняшний день организация объединяет 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.