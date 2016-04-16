В ОЧЭС подтвердили позицию относительно принадлежности Крыма Украине

Об этом шла речь во время визита 13-15 апреля в Киев генерального секретаря Постоянного международного секретариата (ПМС) ОЧЭС Майкла Христидиса, передает Крым.Реалии.

Темами переговоров стали привлечение в Украину ресурсов ОЧЭС, в частности, с Черноморского банка реконструкции и развития, а также положение дел в образовательной, транспортной и других сферах ОЧЭС.

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Майкл Христидис был проинформирован о доступе к образовательному процессу в Украине со стороны граждан, которые находятся на оккупированной территории Крыма.

Особое внимание было уделено проектам развития дорожной и морской инфраструктуры, интермодальным и комбинированным перевозкам, системе квот разрешений на грузовые автомобильные перевозки. Проведен обмен мнениями относительно продолжения межгосударственного диалога в рамках ОЧЭС относительно строительства Черноморской окружной магистрали, которая будет проходить по территории стран-участниц Организации.

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Христидис отметил, что на пути к реализации этого проекта ОЧЭС исходит из позиции уважения территориальной целостности Украины и уважения к ее международно признанным границам, рассматривая Крым как неотъемлемую часть Украины.

Как сообщал УНИАН, делегация Украины совершила дипломатический демарш в связи с началом председательства России в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Во второй половине 2016 году в Организации будет председательствовать Сербия. 2017 года у руля ОЧЭС будут Турция и Украина.